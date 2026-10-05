Spotová cena elektřiny se v Česku nachází kolem 140 eur za megawatthodinu. Ještě na začátku léta se ovšem pohybovala kolem stovky. Během necelých tří měsíců se tak zvedla asi o 40 procent. Podobný trend lze pozorovat i v ostatních evropských zemích. Z našeho pohledu je relevantní zejména Německo, jelikož se jedná o hlavního obchodního partnera České republiky. A podobný vývoj nastal rovněž u zemního plynu. Proč je ale pro Českou republiku zdražování energií ještě horší zprávou než pro jiné evropské země?

Česko je po Irsku druhou nejprůmyslovější zemí Evropské unie, přičemž průmysl tvoří 25,6 procenta celkové hrubé přidané hodnoty. To samo o sobě činí naši ekonomiku energeticky poměrně náročnou. Na jednotku HDP, kterou česká ekonomika vytvoří, spotřebuje až o polovinu více energie než sousední Německo nebo Itálie. Jen osm zemí v EU mělo v roce 2023 (poslední relevantní data) vyšší energetickou náročnost tvorby HDP než Česko.

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Co se dočtete dál

  • Jak se za tři měsíce změnila spotová cena elektřiny v Česku?
  • Proč je česká ekonomika energeticky náročnější než u sousedů?
  • Jaké dopady má kombinace vysokých cen a nízkého podílu OZE na průmysl?
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