Diabetes už dávno není pouze otázkou individuální životosprávy nebo péče v diabetologické ordinaci. Jde o jedno z nejzávažnějších chronických onemocnění, které ovlivňuje délku i kvalitu života pacientů a současně představuje rostoucí zátěž pro celý zdravotní a sociální systém. V České republice žije s diabetem více než milion lidí a podle dostupných odhadů může jejich počet do roku 2030 vzrůst až k 1,3 milionu.
Nejde přitom pouze o statistiku. Za každým číslem je konkrétní člověk, jeho rodina a riziko závažných zdravotních komplikací, které mohou zásadně ovlivnit kvalitu i délku života.
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