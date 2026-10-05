Private equity v posledních letech zažívá v Evropě a čím dál víc i v Česku zásadní posun. Z investičního nástroje pro úzkou skupinu institucionálních hráčů se postupně stává aktivum, které začínají objevovat i individuální investoři. Současně dochází ke změnám i v rámci aktiv private equity investic.
Ještě před dekádou bylo private equity v regionu vnímáno především jako příběh transformace, tedy koupit podhodnocenou firmu, stabilizovat ji a prodat strategickému investorovi. Dnes už je ale očekávání větší. Trh dospěl a s ním i nároky na to, co vlastně znamená „vytvářet hodnotu“.
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