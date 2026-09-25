Letošní první aukce provozní podpory biometanu přinesla dvě důležité zprávy a obě jsou dobré. První je, že o výrobu obnovitelného plynu existuje v Česku silný zájem investorů. Druhá, ještě podstatnější, je, že roste schopnost České republiky nahradit část dováženého zemního plynu domácími zdroji a spolu s tím se i zvyšuje odolnost Česka vůči geopolitickým vlivům.

Do aukce dorazilo 63 hodnocených nabídek o celkovém výkonu 176 407 035 Nm3 biometanu ročně. To je zhruba čtyřnásobek alokace 45 milionů metrů krychlových. Uspělo 11 nabídek s referenčními cenami od 2346 do 2878,75 Kč za MWh spalného tepla. Výsledek jasně ukazuje, že investoři mají enormní zájem o výstavbu biometanových stanic „na zelené louce“ i o modernizaci stávajících bioplynových stanic. Chyběla jen vhodná státní podpora, která by projektům dala tolik potřebnou stabilitu a předvídatelnost.

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Co se dočtete dál

  • Jak silný byl zájem investorů o výrobu biometanu v první aukci?
  • Jaké referenční ceny biometanu byly ve vítězných nabídkách?
  • Jaký dopad má domácí výroba biometanu na venkovské ekonomiky a zemědělce?

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