Jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěšné měnové politiky je důvěra ekonomických subjektů v to, že centrální banka dokáže ve střednědobém horizontu udržet inflaci poblíž svého inflačního cíle. Tato důvěra se promítá do inflačních očekávání, tedy do představ domácností, podniků, investorů a analytiků o tom, jak rychle budou ceny v budoucnosti růst.
Pro centrální banky proto není důležitá pouze aktuální inflace, ale také to, zda dnešní cenový vývoj mění očekávání inflace za několik let. Pokud například inflace kvůli prudkému růstu cen energií dočasně výrazně vzroste, nemusí to samo o sobě znamenat zásadní problém. Jestliže ekonomické subjekty věří, že jde o přechodný šok a že se inflace následně vrátí k cíli, střednědobá a dlouhodobá očekávání mohou zůstat stabilní.
Co se dočtete dál
- Jak inflační očekávání ovlivňují mzdové vyjednávání a cenotvorbu?
- Jaké riziko představuje trvale nízká očekávání a vzestup reálných sazeb?