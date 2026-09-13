Když se mluví o úsporách ve školství, soukromé školy bývají snadným terčem. Platí přece školné, tak ať si je rodiče zaplatí celé, zní jednoduchý recept. Jako zakladatelka soukromé základní školy však vidím jeho důsledek: méně peněz od státu znamená vyšší školné, méně dostupných míst a nakonec větší tlak na veřejné rozpočty.
Dítě v soukromé škole nepřestává být občanem této země. Jeho rodiče dál platí daně a stát má stále povinnost zajistit mu základní vzdělání. Rozdíl je v tom, že významnou část nákladů přebírají rodiče a zřizovatel.
Co se dočtete dál
- Kdo reálně platí soukromé školství?
- Jaká je úloha soukromých škol?
- Jaké dopady by mělo snížení státního příspěvku?