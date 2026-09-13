Jsou věci, které člověk tak nějak ví, ale přesto, když se nade vší pochybnost potvrdí, tak to bolí. Dobrým příkladem je stvrzení neblahého tušení, že současná česká vláda nejenže nemá obranu jako prioritu, ale nechce na tom ani nic měnit. V situaci, kdy čelíme největšímu ohrožení za dobu existence samostatného Česka, je to buď totální slepota, nebo neuvěřitelný hazard.
O co jde, jak je to možné a čemu nás naše vláda vystavuje?
Co se dočtete dál
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