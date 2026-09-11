Angličané mají jedno přísloví – shooting ourselves in the foot – což se dá volně přeložit jako střelit se do vlastní nohy. Tedy něco ve smyslu – jak si nechtěně umíme ublížit. Takto by se dala charakterizovat jedna z posledních intervencí Babišovy vlády a specificky jeho pravé ruky Tunde Barthy, která nedávno zrušila další na EU vázající se v Česku fungující organizace – EUROCENTRA.
Abych vše vysvětlil, začnu z jiného konce. Před mnoha lety, dlouho před vstupem Česka do EU, jsem založil společně se dvěma přáteli a vedl Nadaci na ochranu historických památek na Jižní Moravě. Naší snahou bylo mobilizovat finanční prostředky na obnovu historických památek ve Valticích a v Lednici. Byl to boj z mé strany a akt zcela dobrovolný a do jisté míry zoufalý. Finanční potřeby obnovy byly v obou případech obrovské, ale zdroje dobročinných investorů a státu byly minimální. O dvacet let později jsem se do obou míst vrátil, abych je ukázal svému příteli, který oba zámky dobře neznal. Valtice byly nádherně upraveny a obnoveny, a to velkou zásluhou evropských fondů v rámci českého programu (a evropského financování) zvaným „Národní podpory využití potenciálu kulturního dědictví“.
Co se dočtete dál
- Proč je lokální dostupnost informací o fondech důležitá mimo Prahu?
- Jaké zdroje financování hledali autoři při obnově zámků?
- Jaké jsou dlouhodobé dopady zásahů vlády do sítí evropské podpory?