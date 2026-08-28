Kdyby nám někdo v roce 1991 řekl, že lidé stojící ve frontě s kuponovou knížkou dělají v průměru rozumná investiční rozhodnutí, nejspíš bychom se zasmáli. Analýza, kterou jsme si v rámci 35. výročí kuponové privatizace porovnali strukturu poptávky po podnikových podílech, resp. akciových titulech tehdy a dnes, ale naznačuje, že takzvaní DIK (držitelé investičních kuponů) na tom s investiční gramotností nebyli zas tak špatně.

Co tehdy chtěli nejvíc? Pražské pětihvězdičkové hotely, západočeské lázně, lokální monopoly. Palace Hotel Praha vyvolal jeden z nejvyšších převisů poptávky v prvním kole. Silný zájem byl také o ČEZ a SPT Telecom. A co skončilo na dně? Těžké strojírenství a regionální autobusová doprava.

Přeloženo do dnešní řeči: lidé sázeli na vzácná aktiva na dobrých adresách a na sítě, kolem kterých se těžko staví konkurence. A vyhýbali se odvětvím, která s rozpadem východního bloku ztratila trhy nebo nedokázala fungovat jinak než s těžkou dotací. Přesně to by jim poradil analytik, kdyby tehdy nějaký byl.

Stojí za to připomenout, s čím tehdy lidé pracovali. Bez internetu, bez použitelných výkazů, bez ratingů, bez někoho, kdo by jim to vysvětlil.

Podívejme se na dnešek. V žebříčku nejobchodovanějších titulů českých a slovenských klientů za roky 2023 až 2025 najdeme Netflix, Alphabet, Komerční banku, Philip Morris. A také ČEZ. Tedy tentýž ČEZ, o který stáli lidé s kuponovou knížkou před pětatřiceti lety.

Nový je dnes logicky celý technologický sektor. Nové je také to, že i Češi už z většiny investují do zahraničních akcií, především amerických. A nového je také to, že drobní investoři obchodují s akciemi i bez jejich držení, tedy používají takzvané deriváty. A s nimi i finanční páku, tedy násobí si jejím prostřednictvím zisky, ale i ztráty.

Trh se tedy vskutku změnil k nepoznání. Máme data v mobilu, poplatky u nuly a přístup na celý svět. Nezměnila se kvalita úsudku. Zlepšilo se vybavení, ne rozhodování. A je otázka, jestli lidem v devadesátkách trochu nepomohlo právě to, že prodat nešlo hned.

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