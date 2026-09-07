Výnos do doby splatnosti amerického vládního dluhopisu s desetiletou splatností patří mezi nejdůležitější ceny na globálních finančních trzích. Jde o klíčový globální dluhopisový benchmark, který ovlivňuje valuace akcií, korporátních dluhopisů i dalších kreditních a derivátových instrumentů. Od začátku letošního roku tento výnos poměrně výrazně vzrostl: na konci roku 2025 činil přibližně 4,2 procenta, zatímco na konci srpna se pohyboval kolem 4,7 procenta. Od začátku roku tedy vzrostl asi o 50 bazických bodů neboli o půl procentního bodu.

Co za tím stojí? A jaký vývoj můžeme čekat?

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