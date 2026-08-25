Umožní nákladním lodím libovolně dlouhé cesty bez doplňování paliva. S lodní dopravou už nebudou spojeny mraky exhalací vzniklých spalováním nekvalitního, ale levného mazutu. Místo dnes zabrané nádržemi na palivo se uvolní pro náklad. Jeho převoz se navíc zásadně zrychlí, plavba z Číny do Ameriky by zabrala pouhý týden, čímž se zefektivní globální dodavatelské řetězce a ještě se uvolní miliardový kapitál vázaný v plovoucím zboží. A k tomu žádné ekologické daně. To vše by přinesly komerční lodě poháněné jadernými reaktory, a proto o ně Trumpova vláda usiluje. Teď si dokonce našla partnera, který dodá technické řešení. Může tentokrát sázka na jádro dopadnout lépe než za studené války?
Co se dočtete dál
- Co má přinést sázka na jaderný pohon.
- Jaké cíle má firma, kterou si Trumpova vláda vybrala.
- Jak si „přivydělat“ ještě před rozjezdem stavby lodí.
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