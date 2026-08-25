Ministr práce Aleš Juchelka a ministryně financí Alena Schillerová navrhli změnit platové tabulky tak, aby žádný z tarifů nebyl nižší, než je minimální, případně zaručená mzda. Což je revoluční krok, protože v současné době je řada tarifů naprosto nelogicky a proti zákonu pod touto hranicí – především v případě první tabulky a mizerně placených profesí, jako jsou mnozí úředníci, pracovníci v kultuře, technické síly či nepedagogové ve školství.

Aby se zaměstnavatelé vyhnuli postihu, dorovnávají nyní platy zaměstnanců z peněz na odměny. Není proto divu, že jak odboráři, tak zaměstnavatelé označili nový návrh za odvážný, ba dokonce revoluční.

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