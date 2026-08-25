Peking zřejmě přehodnocuje jednu z nejdéle používaných zbraní svého hospodářského modelu: slabý jüan. Čínská měna během posledního roku výrazně posílila, přestože ekonomika zpomaluje, spotřeba zůstává slabá a realitní sektor se nevymanil z problémů. Nejde tedy o oslavu ekonomického úspěchu komunistické velmoci, ale o řízenou změnu priorit.
Slabý jüan po desetiletí podporoval vývoz, zlevňoval čínské výrobky a pomáhal budovat průmyslovou převahu země. Tento model však narazil na vlastní úspěch. Čína vytváří obrovské obchodní přebytky, čelí tlaku kvůli podhodnocené měně a chce, aby se jüan více používal v mezinárodním obchodě. Globální měnu však nelze postavit na přesvědčení, že její hodnota bude trvale držena nízko.
Současné posilování proto Peking zjevně toleruje. Exportéři převádějí část dolarových příjmů do jüanů a centrální banka referenčním kurzem ukazuje, že pohyb nepovažuje za nežádoucí. Kdyby jej chtěla zastavit, nástroje má. Její zdrženlivost není nečinností, ale politickým signálem.
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Čína tím vstupuje do riskantní fáze. Silnější měna zlevňuje dovoz surovin, zvyšuje kupní sílu a důvěryhodnost jüanu. Současně ukrajuje z marží exportérů, na nichž růst stále závisí. Peking proto nebude usilovat o rychlé zhodnocení, ale o řízený postup prokládaný korekcemi. Cílem není co nejsilnější jüan, nýbrž měna dostatečně pevná pro globální ambice a přijatelná pro domácí továrny.
Důsledky pocítí také Evropa. Dražší jüan může zvýšit ceny čínských komponentů, elektroniky či strojů a oslabit roli Číny jako vývozce nízké inflace. Evropským výrobcům naopak poskytne úlevu v cenové konkurenci a čínským odběratelům zlevní evropské zboží. Přes Německo se tento efekt přenese také na český trh.
Další posilování mohou zbrzdit vyšší americké sazby, obchodní střety i slabost čínské ekonomiky. Zásadní změna ale možná začala: kurz přestává být pouze služebníkem exportu a stává se nástrojem geopolitiky. Éra levné Číny nemusí skončit kvůli clům, ale kvůli silnějšímu jüanu.
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