O Eurocentrech jste nejspíš nikdy neslyšeli. Poprvé možná až tehdy, když vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha rozhodla o jejich zrušení. Má na to právo. V Eurocentrech, tedy střediscích, která v regionech informují o Evropské unii, pracují schopní lidé, nicméně není to něco, co Česko nutně musí mít. Zajímavější je důvod, proč Bartha o jejich zrušení rozhodla a proč chce předělat celou vládní komunikaci o Evropské unii. Z její strany to není první podobný krok.
Co se dočtete dál
- Jakými proudy se Tünde Bartha myšlenkově inspiruje.
- Proč nestojí o existenci platforem, které stojí mimo politiku.
- Co čekat od změny komunikace o EU, kterou nyní Bartha připraví.
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