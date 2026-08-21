O Eurocentrech jste nejspíš nikdy neslyšeli. Poprvé možná až tehdy, když vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha rozhodla o jejich zrušení. Má na to právo. V Eurocentrech, tedy střediscích, která v regionech informují o Evropské unii, pracují schopní lidé, nicméně není to něco, co Česko nutně musí mít. Zajímavější je důvod, proč Bartha o jejich zrušení rozhodla a proč chce předělat celou vládní komunikaci o Evropské unii. Z její strany to není první podobný krok.

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Co se dočtete dál

  • Jakými proudy se Tünde Bartha myšlenkově inspiruje.
  • Proč nestojí o existenci platforem, které stojí mimo politiku.
  • Co čekat od změny komunikace o EU, kterou nyní Bartha připraví.

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