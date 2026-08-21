Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt nedávno varoval, že je v Německu nyní „neustále třeba počítat s rizikem útoků“. K jednomu došlo hned vzápětí na letišti Leipzig/Halle, které využívá NATO pro svoji logistiku. Dron nesoucí téměř kilogram výbušniny podobné semtexu zasáhl křídlo ukrajinského Antonova naloženého municí a jen zázrakem neexplodoval, zatímco druhý se srazil s přistávajícím nákladním Boeingem. Možná sloužil k navádění útočícího dronu, na kterém byla nalezena stejná DNA jako po žhářském útoku na lipské letiště před dvěma lety.

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