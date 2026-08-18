Herald Square, kde se na Manhattanu kříží Broadway s 34. a 35. ulicí a Šestou avenue, představuje klasický newyorský dopravní chaos říznutý snahou o vylepšení pěší zónou, betonovými květináči a do toho ještě křížením cyklostezek. Aby toho nebylo málo, nový starosta New Yorku, levicový Zohran Mamdani, plánuje právě od 34. ulice nahoru směrem k Central Parku nový pás pro autobusy jako jedno ze svých opatření na zlepšení života ve městě.
Od podzimu chce také – zatím v pilotní verzi – začít nabízet bezplatná místa v mateřských školách, regulovat nájemné v městských bytech a snad otevřít i první z pěti plánovaných obchodů s levnějšími potravinami pro chudé. Ačkoliv ještě vůbec není jasné, zda a jak Mamdaniho programy budou vůbec fungovat, už nyní se stal newyorský starosta ve Spojených státech synonymem pro nově hojně zmiňovaný směr, který s blížícími se volbami do Kongresu nabývá na síle i na důležitosti – demokratický socialismus.
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