Stavební spořitelny prošly proměnou, po odchodu zahraničních vlastníků a po integraci do mateřských bank se postupně vzdávají hypoték. To povede ke snížení jejich bilančních sum, ale zároveň to pomůže vyřešit jejich dlouhodobý nedostatek vlastních depozit.
Obvyklým měřítkem velikosti banky je její bilanční suma. U stavebních spořitelen je pro jejich velikost rozhodující objem aktiv, zejména poskytnutých úvěrů. Ten roste a v polovině letošního roku dosáhl 385 miliard korun. To se ale změní. Následovat bude pokles, v jehož důsledku se sníží i bilanční sumy.
Co se dočtete dál
- Jak integrace do mateřských bank ovlivnila nabídku a strategii stavebních spořitelen?
- Do jaké míry pokles úvěrů sníží závislost stavebních spořitelen na zdrojích mateřských bank?
- Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými stavebními spořitelnami?
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