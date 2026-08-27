Výkonnost českého automotive, především dodavatelů automobilek, měříme zcela škodlivě. To nám pak znemožňuje přemýšlet o jeho budoucnosti. Zdůrazňujeme primárně tržby, v lepším případě některou z marží.

Podle loňské studie Roland Berger a Lazardu u evropských automotive dodavatelů činila EBIT marže v roce 2024 3,6 %. Marže sama o sobě ovšem nestačí. Nesleduje totiž, zdali vám neleží peníze v nástrojích, formách, halách, zásobách a pohledávkách.

Vhodnější, ale bolestivější metrika je návratnost vloženého kapitálu (ROIC). Ta se ve své zjednodušené, ale funkční podobě ptá: Dává tato práce vůbec ekonomický smysl? Přesněji pak: Není návratnost kapitálu nižší než cena kapitálu?

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