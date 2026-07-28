Byl generálním ředitelem největšího lesního podniku v zemi, státních Lesů ČR, když na ně plnou silou udeřila kůrovcová kalamita. Danielu Szórádovi pak mnozí experti vyčítali její podcenění. Jeho postoje během kalamity dokonce šetřila policie. Obvinění, že šel na ruku externím těžařským firmám, však podle žalobce neobstálo. A bez obvinění skončilo šetření Szórádova možného podílu na nezvládnutí pohromy.
U soudu však přece jen skončil kvůli údajnému nedodržení konkurenční doložky. V roce 2023 byl ale definitivně zproštěn viny. Lesnický manažer se poté v roli ekonomického ředitele do státní firmy vrátil, aby se po čase na vlastní žádost stal šéfem jihomoravského oblastního ředitelství ve Zlíně. Nyní ho ale staronový ředitel Lesů ČR Josef Vojáček, který usedl do funkce za obou vlád Andreje Babiše (ANO), odvolal.
Co se dočtete dál
- Jaké důvody za tím mohou být.
- A jak se doposud management státního podniku proměnil.
- Co provázelo éru Daniela Szóráda v čele státního podniku Lesy ČR.
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