Již před několika lety trh práce v oblasti IT signalizoval, že poroste poptávka hlavně po odbornících na kyberbezpečnost. Trh tak referoval nejen o rostoucí ceně této práce, ale avizoval i samotný nárůst napětí a hrozeb v oblasti IT. Z pohledu organizací, jak dnes vidíme, jde nejen o organizovaný zločin, který chce získat výpalné nebo zpeněžit ukradená data, ale i o stále výraznější stopu hybridních konfliktů a válek, které se ve světě rozhořely.
Nárůst kyberzločinu eviduje i Česko nejen dlouhodobě, ale také podle aktuálních dat. Poslední zpráva NÚKIB referuje o červnovém růstu počtu kybernetických bezpečnostních incidentů. Jde především o průniky do systémů.
I v éře vysokých bezpečnostních standardů zůstává nejzranitelnějším místem každé organizace člověk. Útočníci to vědí. Například v průmyslu neútočí přímo na výrobní linky, ale hledají nejsnazší cestu. Útok tak často začíná jedním kliknutím kteréhokoli zaměstnance.
Kybernetická válka v éře AI se zrychlila na minuty. Firmy ale stále šetří na základech
Stačí běžný e-mail od zdánlivě známého dodavatele, žádost o kontrolu dokumentu, odkaz na přihlášení. Jediná chyba, jediná kompromitovaná identita, a útočník získává vstupní údaje. Přihlašuje se jako legitimní uživatel, trpělivě sleduje prostředí, někdy i týdny, a nenápadně se přesouvá napříč vrstvami. Od cloudu a procesních aplikací až k řídicím systémům. Tak se nakonec dostane k fyzickým procesům, k výrobním linkám nebo třeba záložnímu agregátu s kritickým významem, ať již se jedná o dopravní uzel nebo nemocnici. Právě ve fyzické oblasti vznikají největší škody, a to už se nebavíme o finančních ztrátách, ale o ohrožení prostředí či přímo lidských životů.
Implementace směrnic a zákonů, které budou v oblasti kyberbezpečnosti stále výrazněji dopadat na organizace, jsou investiční nezbytností. Stejně jako zaplatit drahé profesionály. Ale to nejdůležitější je stále stejné. Pracovat se všemi zaměstnanci nejen skrz školení, ale i každodenním vedením k dodržování základních pravidel bezpečného používání digitálních zařízení. Sebelepší nástroje organizaci neochrání, pokud si zaměstnanci neuvědomují rizika svého každodenního jednání – stačí jediné neuvážené kliknutí.
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