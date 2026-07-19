Piráti představili svoji variantu stínové vlády. Jmenuje se „mladá vláda“. Můžeme si z toho samozřejmě dělat legraci, s tím, že stínové vlády jsou dnes módní záležitostí. Svoji už má ODS a STAN), takže se dá jedovatě říci, že Piráti se jen snaží v rámci vnitroopoziční soutěže překotně dorovnat bank.
Při bližším pohledu na koncept „mladé vlády” ale přece jen uvidíme pár zajímavých momentů. Dozvíme se leccos o nemalé části mladé generace a dostaneme k dispozici několik námětů na myšlení „out of the box“, které by mohly být inspirativní pro celou společnost.
Co se dočtete dál
- Proč se rezorty „Mladé vlády“ jmenují úplně jinak než u vlád skutečných
- Jak se přístup v principu liší od skutečných vlád, zejména té současné
- Proč nejde o konkrétní podobu politik, ale o princip myšlení „out of the box“
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