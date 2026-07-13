Vláda ve svém programovém prohlášení slibuje, že dosáhne postupného snižování deficitu veřejných financí, a to díky investicím do dlouhodobého ekonomického růstu, důslednému naplňování hospodářské strategie a úsporám v provozu státu.
Vezmeme-li to od konce, hledání provozních úspor je jistě namístě neustále, ale o vysoké desítky miliard nepůjde. Také důsledné naplňování hospodářské strategie (například podpora podnikání, investic a inovací nebo reformy vzdělávání) je jistě žádoucí. K výrazně vyšším přínosům pro ekonomiku i státní kasu vést může, ale jen velmi pozvolna, z velké části až za horizontem mandátu této vlády.
Z pohledu ekonomie se nejkonkrétněji dá komentovat první jmenovaná oblast, tedy veřejné investice. V rámci jednoho volebního období je relevantním údajem takzvaný multiplikátor, tedy číslo, které udává, o kolik miliard korun se v nejbližších letech zvýší výkon ekonomiky (a výběr daní), pokud se dnes veřejné investice zvýší o jednu miliardu.
Vláda se chlubí stovkami splněných slibů. S tím, který měl nastartovat investice, se ale loudá
Empirické studie ukazují, že výše multiplikátoru záleží na časovém horizontu, typu investice a efektivnosti jejího praktického provedení. Nicméně mimo období slabé poptávky vycházejí hodnoty obvykle maximálně poblíž jedničky. Pokud je totiž poptávka ve slušné kondici, pak její dodatečné posílení vyššími veřejnými investicemi bude tlačit inflaci nad cíl, což povede centrální banku k utažení měnových kohoutů.
V Česku teď poptávka nijak slabá není. Naději na zřetelně silnější ekonomický růst v nejbližších letech skrze vyšší veřejné investice vládě tudíž hatí ČNB. Přesněji řečeno: udržováním repo sazby na zvýšené úrovni ČNB poněkud tlumí soukromé investice a spotřebu a tím dělá pro vládní investice v české ekonomice „neinflační prostor“.
Tím pravým cílem veřejných investic tedy nemá být zvýšení růstu v nejbližších letech. Má jím být posílení nabídkové strany ekonomiky (které z pohledu centrální banky může inflaci spíš snižovat). Nabídkové multiplikátory (kvalitních) veřejných investic vycházejí daleko vyšší – pokud je ovšem budeme měřit na horizontu řekněme deseti let. Vládní prohlášení se týká horizontu mnohem kratšího. Veřejné investice ke snižování rozpočtových deficitů v nejbližších letech rozhodně nepovedou.
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