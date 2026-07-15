Minulý rok patřil zlatu – připsalo si 65 procent, nejvíce od roku 1979. Letos se odehrává film podle opačného scénáře. Z lednového rekordu kolem 5600 dolarů za unci se cena propadla přibližně o 28 procent ke 4000 dolarů. Člověk by čekal paniku, ale analytici předních světových institucí se v korekci téměř předhánějí, kdo ji označí za lepší příležitost.
„Rádi nakupujeme, když zlato klesá,“ vzkázala klientům banka UBS. Cílovou cenu zvedla k 6000 dolarů. Bank of America drží dvanáctiměsíční cíl na 6000 dolarech a argumentuje, že nákupy centrálních bank a rozpočtové deficity se přes noc neotočí, takže každý pokles spíš přiláká kupce. Také Wells Fargo zvedla cílové pásmo a rovněž radí „kupovat pokles“. A banka JPMorgan shrnula svůj výhled rovnou do tří slov: „Buy the dip.“
S názory velkých domů a především s důvody, které za nimi stojí, se nelze než ztotožnit. Středobodem všeho je neudržitelný stav i očekávaný vývoj státních financí významných světových ekonomik v čele se Spojenými státy. Kongresový rozpočtový úřad (CBO) uvádí projekce, které sám komentuje jako velice znepokojivé. Současný deficit státního rozpočtu ve výši 5,8 procenta HDP se má během deseti let dále zhoršit na 6,7 procenta.
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Připomeňme, že limit považovaný za hraniční pro vstup nové země do Evropské unie činil tři procenta. V roce 2036 mají jen úroky z dluhu dosahovat 4,6 procenta HDP a americký státní dluh se vydává japonskou cestou — zhruba ze 100 procent HDP dnes s trajektorií mířící k hodnotám, jaké dnes vidíme v Japonsku, tedy přes 200 procent. A to nepočítáme ničím nekryté, ale přitom reálné a zákonem dané budoucí mandatorní sociální a zdravotní výdaje, které se počítají mimo rozpočet i dluh.
Zlato funguje jako barometr důvěry ve schopnost států dostát svým závazkům a střežit kupní sílu našich peněz. Dokud nebude důvěra států i obyvatel v uvedené schopnosti obnovena, lze velice pravděpodobně čekat další zvyšování ceny barometru.
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