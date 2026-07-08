Akciové trhy jsou poslední léta naprosto dominovány tématem umělé inteligence – AI. Již od počátku pandemie se ke dnešnímu dni většina růstu amerických akciových indexů soustřeďuje do skupiny akcií, které souvisí s umělou inteligencí. Investoři se nechovají zcela iracionálně, velmi vysoké investice největších technologických společností jako Alphabet, Amazon či Microsoft do výstavby datových center ženou extrémní růst zisků a tržeb výrobců hardwaru potřebného k jejich výstavbě. Mnozí tak argumentují, že silné zisky těchto společností opodstatňují raketově rostoucí ceny akcií.
Ačkoliv v současnosti je jejich hospodaření nesporně silné, nesmíme zapomínat na cykličnost tohoto sektoru. Poptávka po datových centrech a potažmo AI hardwaru je cyklická a závisí na zatím nepodložené víře investorů, že tato technologie časem ospravedlní své nákladné investice. Proto nemusí být správné extrapolovat silné výsledky v letošním roce do dalších let. Akciové trhy nezajímá to, co je dnes, ale co bude zítra – a to se také následně promítá do cen akcií.
Investice firem do umělé inteligence táhnou americkou ekonomiku, budou ale trhy ochotné nekonečný účet platit?
Mohli bychom argumentovat, že investoři jsou příliš optimističtí, pokud očekávají pokračování těchto výjimečně silných výsledků i v dalších letech. Už teď existují náznaky, že plánovaná výstavba datových center možná nebude mít adekvátní poptávku, nemluvě o jejich nejasné návratnosti. Když se poptávka začne zpomalovat a monetizace datových center bude drhnout, mnoho společností spojených s výstavbou a financováním datových center bude nutné ocenit směrem dolů, podle našich odhadů v průměru o střední desítky procent.
To může představovat zhruba 8–12 bilionů dolarů, které jsou dnes potenciálně misalokované. Vzhledem k enormnímu objemu kapitálu, který dnes ať už dobrovolně, nebo nuceně vyhledává investice do AI sektoru, tak není divu, že na mnoho ostatních společností mimo AI ekosystém „nezbývá“ kapitál a že růst mimo tento sektor je v posledních letech obecně slabý.
Vzduch je nyní v místnosti vydýchaný jedním gigantickým organismem, a dokud jej nezačne vracet zpět, ostatním se nebude dýchat o moc lépe.
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