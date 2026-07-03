Dohoda mezi Spojenými státy a Íránem o znovuotevření Hormuzského průlivu přinesla nečekaně rychlý návrat cen ropy k předválečným úrovním. Znamená to, že inflační rizika jsou pryč, úvahy o růstu sazeb ČNB končí a centrální banka může brzy začít úrokové sazby snižovat? Pomiňme otázku, nakolik lze příměří považovat za trvalé – co se stane po uplynutí smluvených 60 dní, dnes neví nikdo. Odhlédněme i od toho, že plavební provoz v Hormuzu se zatím nevrátil na předválečnou úroveň. I kdybychom předpokládali, že cena ropy už zůstane nízko, neznamená to, že bankovní rada ČNB může hned sundat ruce z gardu.
Centrální banka v červnu nezvýšila sazby primárně kvůli Hormuzu, ale kvůli domácím inflačním faktorům. ČNB vadí především setrvale vysoká jádrová inflace, která se už rok sveřepě drží poblíž tří procent, přičemž ceny služeb, další důležitý indikátor domácích inflačních tlaků, si oblíbily tempo růstu těsně pod pěti procenty. K tomu přidejme dynamiku nominálních mezd, která letos v prvním čtvrtletí dosáhla tříletého maxima, a úvěrovou aktivitu v soukromém sektoru, jež několik měsíců zrychluje. Takový vývoj nenaznačuje, že by domácí ekonomika trpěla pod tíhou vysokých sazeb. K výčtu se také přidává fiskální politika, která se nachází spíše v expanzivním módu, a nelze očekávat, že bude domácí poptávku v nejbližší době brzdit.
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Blokáda Hormuzu, i kdyby již nadobro skončila, trvala přes tři měsíce. Výpadky dodávek spolu s vlnou předzásobování průmyslových firem vedly k citelnému růstu vstupních nákladů ve výrobním sektoru. Lze očekávat, že se firmy budou snažit část těchto nákladů postupně přenést na koncové zákazníky, což může inflaci s časovým odstupem tlačit vzhůru. Tento dozvuk hormuzské krize má ekonomika teprve před sebou a v kombinaci s výše uvedenými domácími trendy by měl vést ČNB nadále k opatrnosti. Klesající ceny ropy sice mohou inflaci v nejbližších měsících snížit, ale centrální banka se dívá na delší časový horizont – a tam jí inflační obrázek prázdninovou pohodu zatím nedopřává.
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