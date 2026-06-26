Zklamání z nevydařeného fotbalového šampionátu ještě neodeznělo a pravděpodobně největší hvězda našeho výběru už stihla pověsit reprezentační dres na hřebík. Patrik Schick, kanonýr prestižní německé Bundesligy už za nároďák hrát nebude. Chce se už soustředit jen na svou klubovou kariéru.
Hodně lidí jeho rozhodnutí chápe a akceptuje. Na sociálních sítích to tak, alespoň v mé "bublině", bylo. Vůbec se mu nedivím. S takovýma dřevákama to vydržel až moc dlouho. Proč by dál reprezentoval, když mu nejsou schopni za celej zápas dát balon? Takové věty jsem četl často. Řekl bych, že převažovaly. Ostatně to nebyl jen hlas „facebookových trenérů“. V podobném duchu se vyjádřil i jeden z nejlepších fotbalistů naší historie, Tomáš Rosický. „Upřímně mi je toho kluka až líto. Nikdo ho nedostane do hry. Když na něj koukám, tak ho vlastně obdivuji, že na ten nároďák furt jezdí.“ Rozhodnutí tedy nepřišlo jako blesk z čistého nebe. Pomyslný hřebík na pověšení národního dresu už byl zatlučený.
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