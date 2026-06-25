Lidé milují mistrovství světa – navzdory fotbalu, opakuje často Simon Kuper, expert na kopanou z deníku Financial Times. Má naprostou pravdu, protože pokud jde o kvalitu hry, drtivá většina zápasů na mistrovství světa se nemůže měřit s tím, co vidíme v Lize mistrů, nebo v nejlepších světových ligách. A nejde jen o sehranost klubů a o skutečnost, že v nich působí top hráči z mnoha zemí. Faktem je i to, že letos je týmů na mistrovství světa příliš. „Kvalita nikdy nebyla horší,“ konstatuje Kuper.

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