Michael Saylor postavil kolem bitcoinu jeden z nejambicióznějších finančních experimentů posledních let. Jeho firma Strategy nakupuje bitcoin na velký dluh i za peníze získané emisí akcií a sází na jedinou věc – že cena bitcoinu bude dlouhodobě růst. A právě zde je problém, který je dnes mnohem viditelnější než dřív. Bitcoin je nyní zhruba 30 procent pod úrovní ze začátku roku a akcie Strategy za stejné období ztratily přibližně 40 procent. Motor, který celý příběh poháněl – tedy rostoucí cena bitcoinu –, se jednoduše zadrhl.
Dokud bitcoin rostl, celý model fungoval. Firma mohla vydávat nové akcie na dluh, nakupovat další bitcoin a investoři jí to ochotně financovali. V prostředí euforie to vypadalo téměř jako perpetuum mobile. Jenže ve chvíli, kdy se růst zastaví nebo zvrátí, začíná být vidět druhá strana: firma potřebuje stále nový kapitál, aby udržela strukturu financování.
Situaci navíc komplikuje vývoj preferenčních akcií, které měly být stabilním zdrojem kapitálu. Jejich cena se dlouho stabilně držela na 100 dolarech díky dividendovému mechanismu, v posledních týdnech však klesla o 20 procent. Pokud se tyto akcie vydávají níže, roste tlak na vyšší dividendy a tím i budoucí závazky. Proto investoři sledují rozvahu Strategy se stejným zájmem jako cenu bitcoinu. Když kapitál zdražuje a tržní ocenění klesá, model ztrácí efektivitu.
Pak přicházejí na scénu nucené prodeje bitcoinů z rezerv Strategy – k tomu firma poprvé přistoupila ke konci května. Ve světě, kde roky platilo „nikdy neprodávat“, je to signál, že čistá akumulace už není neprůstřelná a další prodeje mohou následovat. Z teze „bitcoin poroste“ se stává složitá finanční struktura závislá na kapitálu, dluhu a náladě trhu.
Právě proto je celý model Strategy pro část trhu i varováním. Slabší vývoj bitcoinu tak znovu otevírá otázku udržitelnosti celého modelu v prostředí dražšího kapitálu a klesající ochoty investorů financovat agresivní strategie. Mezi neúspěchem Strategy a samotného bitcoinu pak patrně investoři rozdíl neuvidí.
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