Země funguje ve zpomaleném tempu, prohlásil v úterý, kdy napříč Francií padaly teplotní rekordy a nebylo výjimkou spatřit na teploměru ve stínu čtyřicítku, šéf tamního svazu zaměstnavatelů Patrick Martin. U nás zatím máme teploty o několik stupňů nižší a vedra ještě ne tak dlouho jako ve Francii, kterou bezprecedentní vlna horka zasáhla už v květnu, ale dopad na efektivitu se zásadně lišit nebude. Pokud není kvůli nepřipravenosti Česka na růst teplot ještě horší.
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