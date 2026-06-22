S tím, jak se pro ukrajinskou armádu o něco zlepšila v posledních měsících situace na frontě, vzrostla i asertivita politického vedení v čele s prezidentem Volodymyrem Zelenským vůči zahraničním partnerům i nepřátelům. Jakýmsi neoficiálním symbolem karet, kterými může Kyjev hrát, kdybychom se drželi trumpovské terminologie z loňské zimy, se staly obrázky letící střechy ropné nádrže rafinerie v Moskvě. Na ni zaútočily ukrajinské drony dvakrát minulý týden a značně ji pošramotily, stejně jako pověst ruské protivzdušné obrany.

Velmi drsně hrají Ukrajinci historický poker se sousedními Poláky ohledně sporu o Ukrajinskou osvobozeneckou armádu (UPA), známou zjednodušeně jako banderovci. Spor vygradoval zatím tím, že ukrajinští exprezidenti a další vysocí činitelé vrací polská vyznamenání poté, co polský prezident Karol Nawrocki odebral nejvyšší polské vyznamenání, Řád bílé orlice, Zelenskému. Stalo se kvůli čestnému pojmenování jedné z ukrajinských jednotek na počest „Hrdinů z UPA“.

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