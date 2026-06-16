Energetický regulační úřad představil detaily nové tarifní struktury, která začne platit od ledna příštího roku. Jejím cílem je uvolnit v síti 3300 MW nevyužitého rezervovaného příkonu, snížit nutné investice do sítí a zamezit nárůstu regulovaných cen.

Nová pravidla ruší dosavadní systém rezervované kapacity sjednávané na měsíční nebo roční bázi a nahrazují jej dvousložkovým paušálem. První složka nově zpoplatní rezervovaný příkon, tedy maximální výkon, který může zákazník ze sítě odebírat. Dosud se za samotný rezervovaný příkon neplatilo, což v praxi umožňovalo mít například pro baterii o výkonu 1 MW sjednaný příkon 5 MW bez dodatečných nákladů, přestože tato kapacita byla v síti blokována.

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Co se dočtete dál

  • Jak velký dopad budou mít nové poplatky za rezervovaný příkon na ekonomiku bateriových úložišť?
  • Jak se do výpočtu slev promítá spolupráce akumulace s výrobou?
  • Jaké velké budou investice do sítí a jak se promítnou do regulované ceny?
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