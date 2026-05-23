Evropská unie a Mexiko jsou důvěryhodnými partnery již několik desetiletí. V současné době rostoucího geopolitického napětí musíme rozhodně využít každé příležitosti k prohloubení tohoto partnerství – a summit EU-Mexiko, který se koná tento týden, nám dodal výsledky, které potřebujeme.
Naše globální dohoda podepsaná v roce 1997 byla jednou z nejambicióznějších, které kdy EU uzavřela. Byla skutečně průlomová, protože stojí za čtyřnásobným nárůstem našeho společného obchodu. Včera jsem měla tu čest podepsat společně s prezidentkou Claudií Sheinbaumovou zásadní aktualizaci této dohody.
Co se dočtete dál
- Jak ochránit evropské produkty kulturního dědictví před napodobeninami?
- Jak zajistit dodávky kritických nerostných surovin?
- Proč je důležité udržovat standardy bezpečnosti potravin?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.