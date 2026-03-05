Děs a strach jsou výtvory dvou bratrů-dvojčat, Deima a Foba, synů boha války Area. Deimos je hrůza, která má konkrétní objekt: člověk ví, čeho přesně se bojí, protože nebezpečí je blízko. Fobos je strach bez předmětu: člověk se pak bojí něčeho, co je vzdálené v čase a prostoru, ale prožitek z toho není o nic méně bolestivý. Staří Řekové dobře chápali, jak fungují mechanismy strachu a úzkosti. Tito dva hrůzoplní bratři jsou bezpochyby známí každému z nás, a když se spojí, může v hlavě vypuknout skutečná válka.
Asi každý zažil úzkost, která doprovází touhu něco ve svém životě změnit. Impulz ke změně v nás bublá, a přesto se z nějakého důvodu nehrneme rozbít zaběhnutý pořádek v bleskovém sprintu směrem k potenciálně šťastnější budoucnosti. Místo toho mají lidé sklon propadat neurčité apatii, únavě, nekonečnému přemítání a zvažování pro a proti… a nakonec neudělat nic.
- Proč je tak těžké udělat změnu, byť dává naprostý smysl, a jak pomoci našemu mozku, aby se k ní odhodlal a nenechal se stáhnout do pasti úzkosti a strachu.
