Římský císař Julius Caesar je často považován za mistra multitaskingu a drží v této disciplíně prvenství už pár tisíciletí. Podle historiků Plinia a Suetonia dokázal totiž antický vládce současně diktovat několik dopisů, večeřet a sledovat cirkusové představení. Nakolik jsou tyto dobové historky pravdivé a zda jejich autoři jen nechtěli lichotit císaři, je záhadou. Jisté ale je, že s rozvojem neurověd začínáme fenoménu multitaskingu rozumět o něco lépe. Lze se tak podívat, co přesně multitasking vlastně je a proč jeho využívání musí mít přísná pravidla, jinak povede k prudkému poklesu v pracovním výkonu.
Co se dočtete dál
- Proč multitasking většinou vede k výraznému poklesu výkonnosti.
- Za jakých podmínek a u kterých činností ale fungovat může.
- Co psychologové doporučují místo praktikování multitaskingu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.