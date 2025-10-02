Lidé se začínají obracet zpátky k antickým filozofům, aby u nich našli pomoc před neustálým proudem stresujících informací, kterým dnešní člověk čelí. Je to vidět při pohledu na prodeje knih starých antických myslitelů nebo třeba na statistikách Google vyhledávače, kde i Češi stále častěji vyhledávají hesla jako stoicismus nebo Marcus Aurelius. Do myšlení nabízejícího klid v chaotickém světě se už před lety zamilovali v Silicon Valley. Už jen čtení myšlenek řeckých a římských autorů má totiž zvláštní schopnost člověku ulevit a uklidnit ho.
Co se dočtete dál
- Proč je filozofie stará přes dva tisíc let dnes tolik užitečná.
- Jaké konkrétní techniky se mohou lidé naučit od Epiktéta, Senecy nebo Aurelia.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.