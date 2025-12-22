Obdivovatel fašistické Itálie a nacistického Německa seděl naposledy v naší vládě – ano, byť šlo o vnucený protektorátní kabinet, i taková pohnutá a nepříjemná historie je a bude stále naší historií, nezavírejme před ní oči a poučme se z ní –, před osmdesáti lety. Jmenoval se Emanuel Moravec a svým politickým válečným angažmá prodělal tento dřívější legionář a účastník bitvy u Zborova obrat věru kopernikovský.
Zatímco během první republiky přispíval, považován za odborníka na vojenství a mezinárodní vztahy, do demokratické Peroutkovy Přítomnosti a intelektuálních Bassových Lidových novin, za Protektorátu se nejen svými knihami a politickými aktivitami upsal nacistům. Jistě ne sám, on však nad všechny ostatní nejčastěji, nejvýrazněji, nejviditelněji a zřejmě i vnitřně nejpřesvědčivěji, zdvihal svou pravici ještě výše, než kam až vyskočí pes. Byl to právě on, kdo jako ministr školství a lidové osvěty protektorátní vlády navrhl, aby kabinet vypsal desetimilionovou odměnu pro každého, kdo přispěje k dopadení Heydrichových atentátníků.
Co se dočtete dál
- Jak současný trestní zákoník a Listina základních práv a svobod chrání před propagací totalitních hnutí a projevů.
- Jaký právní precedent vytvořil Nejvyšší správní soud ohledně nezdržování a zdůvodňování nejmenování ústavních činitelů.
- Jak by zveřejněné prezidentské zdůvodnění obstálo při přezkumu u Ústavního soudu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.