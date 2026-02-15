Pokud se v ekonomice nestane něco hodně překvapivého, bude letos v Česku růst cen tak mírný, že na procentní vyjádření inflace bude stačit číslo začínající jedničkou. V lednu, kdy obchodníci mění své ceníky nejčastěji, dosáhla inflace podle v pátek potvrzené statistiky 1,6 procenta, a je tak nejnižší od roku 2016. Byl to v této dekádě teprve druhý měsíc, kdy se inflace dostala pod dvouprocentní cíl České národní banky. Ani aktuální data, ani výhled na 12 až 18 měsíců dopředu však bankovní rada ČNB nevidí jako důvod pro snížení základní reposazby ze současných 3,5 procenta, kde „zamrzla“ už loni v květnu. Co se musí stát, aby dosud nesmělé holubičí hlasy zesílily?
Co se dočtete dál
- Co podle expertů ČNB letos čeká ekonomiku
- Jak se to projeví na inflaci
- Kdy se dá očekávat snížení sazeb
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.