Uzavření dohody o volném obchodu (FTA) mezi Indií a Evropskou unií dne 27. ledna 2026 představuje historický milník ve vztazích mezi dvěma největšími demokratickými a ekonomickými prostory světa. Po letech jednání dohoda signalizuje obnovený závazek ke spolupráci, otevřenosti a obchodu založenému na pravidlech v době globální ekonomické nejistoty.

Společné prohlášení Indie a EU, vydané během návštěvy předsedy Evropské komise v Indii, popsalo dohodu o volném obchodu jako hlavní pilíř strategického partnerství, od kterého se očekává, že výrazně zvýší obchod a investice, posílí odolné a diverzifikované dodavatelské řetězce a podpoří udržitelný a inkluzivní růst. Premiér Narendra Modi poznamenal, že dohoda prohloubí hospodářské vazby, vytvoří příležitosti pro lidi na obou stranách a posílí partnerství mezi Indií a Evropou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila dohodu za historickou, která vytváří zónu volného obchodu s téměř dvěma miliardami lidí a vysílá silný globální signál, že spolupráce založená na pravidlech i nadále přináší výsledky.

