My neděláme politiku podle veřejných průzkumů, bránil se v době pandemie Andrej Babiš. Ale dělají. Stále. V nedělní politické debatě (bylo to zase spíš takové neřízené povykování, debata to nebyla) vysvětloval místopředseda ANO a vicepremiér Karel Havlíček, proč se jeho vládě nechce už moc podporovat Ukrajinu proti Rusku. „Já tady mám průzkum MNS z 18. 12., pro Novinky, čili to není žádný fanklub Hnutí ANO: 57 procent českých občanů souhlasí s humanitární pomocí, 56 procent s diplomatickou podporou, ale s tou finanční jen 27 procent a s tou vojenskou 29 procent. To je třeba prostě reflektovat, ať se to někomu líbí, anebo nelíbí.“
A Hnutí ANO se ten průzkum zjevně líbí, protože strana Andreje Babiše vyhrála říjnové sněmovní volby právě s tím, že pomoci Ukrajině už bylo dost. V prosinci tento postoj pak jeho vláda potvrdila na summitu lídrů EU, kde se Babiš spojil s Robertem Ficem a Viktorem Orbánem, dvěma největšími advokáty Vladimira Putina v Evropě, a odmítl Ukrajinu podpořit.
Babišovi a Havlíčkovi se aktuální průzkum krásně hodí. Tak by se mohli podívat třeba i na tyhle další.
Co se dočtete dál
- Jak se změnil názor veřejnosti na vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání.
- Jaká forma pomoci Ukrajině má u Čechů podporu.
- Jaké jsou priority veřejnosti.
- Jaká rizika přináší řízení politiky podle krátkodobých průzkumů.
