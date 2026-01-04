Novoroční proslov Tomia Okamury bude mít dohru. Opozice chce vyvolat hlasování o odvolání předsedy SPD z postu předsedy poslanecké sněmovny. Starostové navíc požadují, aby se sněmovna jako celek od Okamurových výroků, kterými urážel Ukrajince a představitele Evropské Unie, distancovala. Jakou má taková snaha šanci na úspěch a jaký je vůbec její smysl? A co vůbec říká celá aféra o současné české politice?
Co se dočtete dál
- Jakou šanci má pokus o odvolání Okamury z křesla předsedy sněmovny.
- Kdo je za Okamurovu současnou pozici a tím pádem za jeho projevy odpovědný.
- Co by mohla opozice udělat, aby Okamura Česko nereprezentoval.
