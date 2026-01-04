Novoroční proslov Tomia Okamury bude mít dohru. Opozice chce vyvolat hlasování o odvolání předsedy SPD z postu předsedy poslanecké sněmovny. Starostové navíc požadují, aby se sněmovna jako celek od Okamurových výroků, kterými urážel Ukrajince a představitele Evropské Unie, distancovala. Jakou má taková snaha šanci na úspěch a jaký je vůbec její smysl? A co vůbec říká celá aféra o současné české politice?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jakou šanci má pokus o odvolání Okamury z křesla předsedy sněmovny.
  • Kdo je za Okamurovu současnou pozici a tím pádem za jeho projevy odpovědný.
  • Co by mohla opozice udělat, aby Okamura Česko nereprezentoval.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se