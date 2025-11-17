V souvislosti s povolebním předáváním moci se začínají objevovat názory, že prezident republiky svým postupem při jmenování premiéra a skrze požadavky vůči nastupující vládě narušuje ústavní pořádek nebo rovnou porušuje ústavu. Tyto názory lze rozdělit do dvou skupin. Na naprosto nesmyslné, hraničící s dezinformacemi. A na zajímavé, leč relativně snadno vyvratitelné.

K prvním, naprosto nesmyslným názorům, patří tvrzení, že prezident nemá vůči Andreji Babišovi vznášet žádné požadavky, pokud jde o řešení střetu zájmů, a má ho bez řečí jmenovat premiérem. Za všechna tato tvrzení můžeme zmínit prohlášení vládní strany Trikolora, která je součástí bloku vedeného SPD. Na síti X trikoloristé, mezi které patří například etalon ničím nepodloženého sebevědomí Miroslav Ševčík, napsali: „Povinností prezidenta je dodržet článek 62 Ústavy ČR jmenovat premiérem vítěze voleb a zároveň šéfa koalice 108 mandátu ve sněmovně.“

Je to hezký pokus, jak zmanipulovat realitu, leč jde o pokus velmi naivní, neb ho lze prohlásit za neplatný prostým pohledem do ústavy.

