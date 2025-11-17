Hned na svém prvním jednání chce nová vláda podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka projednat a nejlépe schválit nový stavební zákon. Respektive se chce vrátit k původní verzi zákona z roku 2021, který připravila exministryně Klára Dostálová. Ten ale za poslední čtyři roky prošel 12 novelizacemi a teď vypadá úplně jinak. Proto je prý nutné se vrátit ke kořenům.
Zákon vítají developeři, stavebníci i Hospodářská komora. Proti je Petr Kulhánek, ministr pro místní rozvoj v demisi, který upozorňuje na to, že současné problémy stavebnictví mají daleko víc příčin. Návrat k původnímu stavu bez vyhodnocení toho, čím si stavební řízení i stavební úřady, územní plánování či digitalizace prošly v posledních čtyřech letech, jen zvýší nejistotu a stavební řízení protáhne ještě víc.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.