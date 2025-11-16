Za pár dní to bude 36 let, co šéf pražských komunistů přestoupil před dělníky ČKD s hypotézou, že v „v žádné zemi, ani v kapitalistické, neexistuje to, aby patnáctileté děti určovaly“ jak se má vládnout. Dělníci odvětili suše a z duše: „Nejsme děti!“ Dnes v té kapitalistické zemi jsme, ale vláda v demisi se chová zcela dětinsky, když chce určovat, s jakým rozpočtem má vládnout ta příští. A tomuto máme být – kvůli podzimnímu termínu voleb – vystaveni při každém čtvrtém rozpočtu. Řešení je přitom celkem jednoduché a využívá to, co slavíme 17. listopadu: svobodné volby. Ale pozor, ne ty, co teď proběhly, nýbrž až ty příští.
Celý ten problém s každým čtvrtým rozpočtem vznikl v roce 2013. Do té doby problém nebyl. Před prázdninami zvolená sněmovna dala nové vládě dost prostoru, vypracovat a po prázdninách si nechat schválit rozpočet na příští rok. Tehdy však byla Sněmovna rozpuštěna předčasně, a půl roku dříve byly i volby. A když i každá další sněmovna je čtyřletá, padají od té doby volby zrovna do období tvorby státního rozpočtu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.