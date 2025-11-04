Do dominikánského řádu, jehož provinciálem v Československu byl Dominik Duka, jsem vstupoval v létě 1989. Vlastně ani nevím, kdy jsme se poprvé viděli osobně. Při tajných setkáních řádových bratří se jména zbytečně neříkala a zbytečné informace nesdělovaly. Do jeho rukou jsem skládal první řádové sliby v létě 1990. Formační komunita byla v Olomouci, kam Dominik Duka pravidelně dojížděl vyučovat na teologickou fakultu.
V jeho výkladu jsem se často ztrácel, neb sledování jasné myšlenkové linky už tehdy nepatřilo k charakteristickým rysům jeho rétorického projevu. Přesto mě jeho přednášky uchvacovaly. Byly nakažlivé zápalem pro věc, otevíraly neznámé obzory díky jeho přehledu.
