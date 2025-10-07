Nejkřiklavější rozpor mezi stranami, které uvažují o vládní spolupráci, se týká státního rozpočtu. Motoristé působí podle svého volebního programu jako fiskální jestřábi, když plánují dosažení vyrovnaného rozpočtu během čtyř let. Hnutí ANO žádnou podobnou ambici v programu nedeklarovalo a lze dovodit, že minimálně krátkodobě s významnější konsolidací nepočítá. Naopak, jeho program obsahuje hned několik nákladných položek a otázku financování řeší odkazem na budoucí ekonomický růst a boj proti šedé ekonomice.
Nechme nyní stranou, jestli sázka na ekonomický růst a šedou ekonomiku nakonec vyjde. Prakticky jisté ovšem je, že nepřinese ovoce tak rychle, aby poskytla významnější úlevu již pro rozpočet na rok 2027. V něm podle platného zákona musí strukturální deficit veřejných financí činit maximálně 1,25 procenta HDP. Samo ministerstvo financí ovšem ve své poslední fiskální prognóze odhaduje, že stávající nastavení české legislativy povede v roce 2027 ke zvýšení strukturálního deficitu na hodnotu 2,1 procenta HDP.
Mezi zákonem a realitou tak momentálně leží díra o rozměru zhruba 80 miliard korun. A to bez započtení jakýchkoliv případných úlev nebo dárečků, které by nová vláda mohla – a soudě podle průběhu volební kampaně i chtěla – rozdávat.
Co před volbami ministr financí slíbí, po nich jako když najde
Pokud budeme předpokládat, že česká vláda nehodlá porušovat zákon, nabízejí se v podstatě jen dvě možná řešení. Jedna možnost je, že vláda hned po volbách začne usilovně konsolidovat. Tedy zapomene na štědrost, kterou slibovala voličům, a naopak jim razantně utáhne opasky. Nebo přijde do Poslanecké sněmovny a nechá si dotyčný zákon změnit nebo rovnou zrušit.
Zrušit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti bez objektivního důvodu je pochopitelně trochu ostuda. Vláda tím občanům i finančním trhům v podstatě přizná, že rozpočtově odpovědná být nehodlá a zákon jí překáží v rozhazování. Konkrétně pro Motoristy by to ovšem nebyla pouze ostuda, ale také popření vlastního volebního programu.
