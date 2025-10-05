Vedou se o tom debaty v poraženém táboře provládních voličů. Pověstný topící se stébla chytá. Pokud by byl Petr Fiala velký politik, zkusil by ještě jeden tah. Oslovit ke spolupráci Petra Macinku a nabídnout mu více než Andrej Babiš. A složit tak novou „šestikolku“ s většinou 105 hlasů ve sněmovně.
Pro Motoristy by to mohlo být výhodnější než spočinout pod krutovládou Andreje Babiše, který po nich zaprvé ve vládě netouží, zadruhé jí bude chtít dominovat s vervou sobě vlastní. Představte si třeba hranatou dynamiku vztahu nadřízený–podřízený mezi Babišem a Turkem, na kterou může dojít. Motoristé by si byli jistější v kramflecích a mohli by prosadit v rámci křehké koalice víc. Dávalo by to smysl i kvůli pravicovému směřování, o němž tak rádi hovoří, protože Babiš s pravicovou politikou opravdu nemá nic do činění.
Od Fialy by to vyžadovalo velkou politickou práci dovnitř Spolu, což by ale vzhledem k lidovcům a slabé TOP 09 mohlo být hratelné. Podobně jako domluvit STAN na účasti ve vládě a její tichou podporu Pirátů, kteří by ani v nejdivočejším snu s Motoristy v lavici zřejmě nezasedli.
Politické záhrobí se otevřelo. S Motoristy se v nejvyšší politice opět zjevuje duch Václava Klause
A proč by voliči liberálního tábora vládu s Motoristy nakonec nejspíš opustili? Protože alternativa Babiš a Okamura je pro ně horší. Obzvlášť s představou, že SPD obsazuje posty, jako je ministerstvo vnitra či obrany, o které si v neděli Tomio Okamura řekl.
Je to tedy výlet do říše snů? Ano. Osobní antipatie mezi bývalým vládním táborem a Motoristy jsou příliš hluboké, nepřispívá jim ani vliv Václava Klause a jako zradu by to brali především voliči snící o ukončeném Fialovi a nekonečném benzinu. V čele ODS by pro takovou variantu musel stát někdo jiný a jednání o vládě pod Babišem by se musela neúnosně komplikovat. Dříve, než se tak stane, se probudíte v realitě odrážející volební výsledky.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist