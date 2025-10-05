Vedou se o tom debaty v poraženém táboře provládních voličů. Pověstný topící se stébla chytá. Pokud by byl Petr Fiala velký politik, zkusil by ještě jeden tah. Oslovit ke spolupráci Petra Macinku a nabídnout mu více než Andrej Babiš. A složit tak novou „šestikolku“ s většinou 105 hlasů ve sněmovně.

Pro Motoristy by to mohlo být výhodnější než spočinout pod krutovládou Andreje Babiše, který po nich zaprvé ve vládě netouží, zadruhé jí bude chtít dominovat s vervou sobě vlastní. Představte si třeba hranatou dynamiku vztahu nadřízený–podřízený mezi Babišem a Turkem, na kterou může dojít. Motoristé by si byli jistější v kramflecích a mohli by prosadit v rámci křehké koalice víc. Dávalo by to smysl i kvůli pravicovému směřování, o němž tak rádi hovoří, protože Babiš s pravicovou politikou opravdu nemá nic do činění.

Od Fialy by to vyžadovalo velkou politickou práci dovnitř Spolu, což by ale vzhledem k lidovcům a slabé TOP 09 mohlo být hratelné. Podobně jako domluvit STAN na účasti ve vládě a její tichou podporu Pirátů, kteří by ani v nejdivočejším snu s Motoristy v lavici zřejmě nezasedli.

A proč by voliči liberálního tábora vládu s Motoristy nakonec nejspíš opustili? Protože alternativa Babiš a Okamura je pro ně horší. Obzvlášť s představou, že SPD obsazuje posty, jako je ministerstvo vnitra či obrany, o které si v neděli Tomio Okamura řekl.

Je to tedy výlet do říše snů? Ano. Osobní antipatie mezi bývalým vládním táborem a Motoristy jsou příliš hluboké, nepřispívá jim ani vliv Václava Klause a jako zradu by to brali především voliči snící o ukončeném Fialovi a nekonečném benzinu. V čele ODS by pro takovou variantu musel stát někdo jiný a jednání o vládě pod Babišem by se musela neúnosně komplikovat. Dříve, než se tak stane, se probudíte v realitě odrážející volební výsledky.

