V těchto volbách byl zdemolován základní zákon české politiky, podle kterého se vláda v zásadních obrysech mění po osmi letech. Nyní se po čtyřleté přestávce vrací k moci Andrej Babiš. Suverénně vyhrál volby s pětatřiceti procenty hlasů. A přestože propadlo levicově extremistické hnutí Stačilo!, což je asi největší překvapení voleb, celkově zvítězil i celý opoziční blok (počítáme do něj SPD s osmi procenty a Motoristy se šesti procenty), který má ve sněmovně jasnou většinu. Proč volby dopadly právě takto a co se bude v Česku dít dál?
Co se dočtete dál
- Proč ANO tak drtivě vyhrálo a proč propadlo Stačilo!.
- Co říkají volby o poměrech v české společnosti.
- Jak může dopadnout jednání o složení vlády a jakou politiku bude Česko navenek provozovat.
