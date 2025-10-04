V těchto volbách byl zdemolován základní zákon české politiky, podle kterého se vláda v zásadních obrysech mění po osmi letech. Nyní se po čtyřleté přestávce vrací k moci Andrej Babiš. Suverénně vyhrál volby s pětatřiceti procenty hlasů. A přestože propadlo levicově extremistické hnutí Stačilo!, což je asi největší překvapení voleb, celkově zvítězil i celý opoziční blok (počítáme do něj SPD s osmi procenty a Motoristy se šesti procenty), který má ve sněmovně jasnou většinu. Proč volby dopadly právě takto a co se bude v Česku dít dál?

