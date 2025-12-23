Konečně nadešel den, kdy si můžeme nalít čistého adventního vína, a uprostřed všeobecné paniky nad rostoucími cenami všechno racionálně spočítat, podle dat, na kolik nás letos vyjdou stálice štědrovečerních stolů: bramborový salát a cukroví. Oboje má výhodu v tom, že v sobě spojují spoustu ingrediencí dohromady. A každá se od loňska cenově vyvíjela jiným způsobem. To je klasická potíž všech potravin. Vždycky některé zdražují a některé zlevňují. To je ale zároveň kouzlo potravin, že jsou různé a máme volbu. Když zdraží elektřina, pro spoustu jejího užití alternativu nemáme. Když ale zdraží některé potraviny více, máme šanci se jim vyhnout a dočasně kupovat jiné. 

Celkový cenový index potravin od statistického úřadu tak dělá v podstatě nemožné, podobně jako u výpočtu celkové inflace. Sečte všechny zdražené a zlevněné potraviny dohromady a vyjde mu, jak se pohnula cena „typické potraviny“. Aby ale mohl (tentokráte doslova) sčítat jablka a hrušky, jak praví přísloví, potřebuje každé potravině dát nějakou váhu v tom součtu. Tu vezme z typického spotřebního koše typické domácnosti. O tom jsme si ale právě řekli, že jej lidé změní v reakci na různé zdražení různých věcí. Když zdraží brambory příliš, alespoň někdo přesedlá na chvíli na rýži. A až naopak zlevní (a brambory skutečně patří k největším cenovým skokanům v průběhu roku, nahoru i dolů), tak uspořádá bramborákový mejdan. Přesto během roku nechává úřad ve výpočtu inflace váhu brambor stejnou po celý rok. I když je zrovna kupujeme méně, a vývoj ceny se nás tak zrovna dotýká méně. A tak v inflaci přesto nějak sčítáme jablka a hrušky…

