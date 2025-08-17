Když sledujeme chování představitelů ODS v bitcoinové kauze, těžko se ubráníme dojmu, že se rozhodli inovovat úsloví, podle kterého nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. V jejich případě by znělo: Nikdy se nemůžeme chovat tak hloupě, abychom se vzápětí nezachovali ještě hloupěji. Dělají vše, aby dokázali nemožné: Tedy aby přesvědčili skalní voliče Spolu, kteří dosud na kauzu nereagovali, že by bylo rozumné volbu jejich formace ještě zvážit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak je možné, že letní ministryně Eva Decroix nahromadila tolik amatérských chyb.
  • Ubližuje nyní ODS víc ona, nebo Pavel Blažek?
  • Kdo ještě může být v bitcoinové kauze namočen do praní špinavých peněz.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se