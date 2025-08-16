Když na Aljašce končil summit mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem, na několika místech Ukrajiny se rozezněly sirény ohlašující ruský vzdušný útok. Potud se tedy nic nezměnilo – Putin nemá zájem válku bezprostředně ukončit a Trumpovi ani nic takového neslíbil. Zajímavější je to, co schůzka ukázala o Trumpovi a jeho záměrech.
„Příště v Moskvě?“ řekl Putin – anglicky – na závěr krátkého společného prohlášení obou politiků. Trump to označil za zajímavý nápad, byť připustil, že by kvůli cestě do Moskvy asi doma čelil kritice. Každopádně bylo i před kamerami zřejmé, že summit končil v přátelské atmosféře, navzdory tomu, že jeho výsledkem vlastně je jedno velké nic.
Co se dočtete dál
- Kam nakonec může Trumpovo vyjednávání s Putinem vést.
- Co by Trump musel udělat, aby Rusy přiměl k ukončení války.
- Co by jim v tomto směru mohl nabídnout.
